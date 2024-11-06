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В девяти российских регионах у детей заподозрили опасный вирус

«Известия»: вирус Коксаки заподозрили у детей в девяти регионах России

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В девяти регионах России за последние несколько дней у детей выявили заболевание, напоминающее вирус Коксаки. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, опасное заболевание выявили в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Владимирской, Брянской, Ижевской, Калужской и Московской областях. При этом министерство здравоохранения Ижевской области заявило, что в регионе не зарегистрированы вспышки инфекции. Минздрав Владимирской области сообщил, что сейчас в больницах не проходят лечение несовершеннолетние с подтвержденным вирусом Коксаки.

В Роспотребнадзоре отметили, что вирус Коксаки сопровождается кашлем, повышенной температурой, болью в горле, сыпью и жидким стулом. Чаще всего заболевание фиксируют у россиян, отдыхавших в курортных странах. Ведомство рекомендовало туристам, которые заметили указанные симптомы, обращаться на специально созданную горячую линию.

Накануне врач из Екатеринбурга Александр Соловьев рассказал, что вирус Коксаки не станет причиной новой пандемии в России, поэтому паниковать из-за него не стоит. Специалист отметил, что пока в стране фиксируются только единичные случаи распространения заболевания.

Ранее в АТОР раскрыли, как вирус Коксаки сказался на продаже туров в Турцию.

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