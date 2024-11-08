В Госдуме предложили помочь беженцам из Курской области фотосессиями

В Госдуме предложили помочь беженцам, эвакуированным из приграничных районов Курской области после вторжения украинских войск, устроив для них фотосессии. С такой инициативой выступила заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко в своем Telegram-канале.

«Давайте вместе подарим новогоднее чудо семьям наших земляков из Суджанского, Кореневского, Рыльского, Глушковского и других районов, которые потеряли свои родные дома. Ведь там, в старых фотоальбомах, остались их воспоминания, которые грели душу», — написала депутат, ранее занимавшая пост заместителя губернатора Курской области по внутренней политике.

Она рассказала, что создала соответствующий проект и намерена пригласить семьи с детьми из этих районов на новогоднюю фотосессию, а к Новому году сделать фотокниги для них.

Депутат призвала фотографов, визажистов, стилистов и осветителей помочь ей.

«Будем создавать новую историю для курян, которые потеряли свои дома...» — добавила Харченко.

В конце сентября сообщалось, что после вторжения ВСУ в Курскую область более 150 тысяч граждан были вынуждены бросить свои дома и бежать от линии фронта.

Ранее российский Красный Крест нашел более тысячи жителей, пропавших в Курской области.