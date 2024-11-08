Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Застрявший в Японии лайнер с россиянами отправился в Китай

Застрявший в Японии лайнер с россиянами после ремонта отплыл в Шанхай

Застрявший в Японии из-за поломки круизный лайнер «Спектр морей» с туристами из России отплыл из порта Йокогамы в Шанхай. Об этом сообщил корреспондент РБК.

Судно должно было прибыть в Шанхай 9 ноября, однако оно не смогло выйти из японского порта Йокогама из-за технической неисправности. По информации Ассоциации туроператоров, у лайнера возникли проблемы с двигателем. В итоге прибытие в Китай было отложено на два дня — до утра 11 ноября.

Из-за поломки на лайнере застряли сотни граждан России. У них не было возможности покинуть судно и самостоятельно добраться до Шанхая, поскольку для передвижения по стране им необходимы визы.

Накануне стало известно, что российским туристам, застрявшим на круизном лайнере в Японии, выплатят компенсацию за изменение даты вылета из Шанхая.

Посольство России в Японии оказывает поддержку россиянам, которые застряли на круизном лайнере. В дипведомстве подчеркнули, что за помощью обратились порядка 50 граждан России. Всего, по данным туроператора CruClub, на борту находится 538 российских туристов.

Ранее в Москве на круизном лайнере застряли 200 пассажиров и экипаж.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами