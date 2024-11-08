Застрявший в Японии лайнер с россиянами отправился в Китай

Застрявший в Японии из-за поломки круизный лайнер «Спектр морей» с туристами из России отплыл из порта Йокогамы в Шанхай. Об этом сообщил корреспондент РБК.

Судно должно было прибыть в Шанхай 9 ноября, однако оно не смогло выйти из японского порта Йокогама из-за технической неисправности. По информации Ассоциации туроператоров, у лайнера возникли проблемы с двигателем. В итоге прибытие в Китай было отложено на два дня — до утра 11 ноября.

Из-за поломки на лайнере застряли сотни граждан России. У них не было возможности покинуть судно и самостоятельно добраться до Шанхая, поскольку для передвижения по стране им необходимы визы.

Накануне стало известно, что российским туристам, застрявшим на круизном лайнере в Японии, выплатят компенсацию за изменение даты вылета из Шанхая.

Посольство России в Японии оказывает поддержку россиянам, которые застряли на круизном лайнере. В дипведомстве подчеркнули, что за помощью обратились порядка 50 граждан России. Всего, по данным туроператора CruClub, на борту находится 538 российских туристов.

Ранее в Москве на круизном лайнере застряли 200 пассажиров и экипаж.