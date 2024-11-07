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Посольство прокомментировало ситуацию с застрявшими на лайнере в Японии россиянами

Посольство России помогает застрявшим в Японии на лайнере россиянам

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The Embassy of the Russian Federation in Japan/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Посольство России в Японии оказывает поддержку россиянам, которые застряли на круизном лайнере Spectrum of the Seas в порту Йокогамы. Об этом сообщили в Telegram-канале диппредставительства.

«Посольство оперативно связалось с Иммиграционной службой Японии, которая выразила готовность оказать необходимое содействие в организации выезда росграждан из страны при условии прямого обращения американской компании Royal Caribbean, которой принадлежит упомянутый лайнер», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что за помощью обратились порядка 50 граждан России. Всего, по данным туроператора CruClub, на борту находится 538 российских туристов. Диппредставительство РФ взяло ситуацию под контроль.

Несколькими часами ранее пассажиры лайнера сообщили, что судно должно было 9 ноября прибыть на конечную точку маршрута — город Шанхай. Однако из-за технической неисправности лайнер не смог выйти из порта.

Ожидается, что Spectrum of the Seas прибудет в китайский город 11 ноября. Однако к этому времени у российских туристов сгорят обратные билеты в Россию, подчеркнули пассажиры.

Ранее российские туристы застряли на острове в Китае из-за разбушевавшегося тайфуна «Яги».

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