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Застрявшим на круизном лайнере в Японии россиянам пообещали компенсацию

РБК: туристам со сломанного лайнера пообещали компенсировать перелет из Шанхая

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Vincent Yu/AP

Российским туристам, которые застряли на круизном лайнере в Японии, выплатят компенсацию за изменение даты вылета из Шанхая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст листовок, которые раздают пассажирам судна.

«Руководством компании CruClub было принято решение компенсировать полную стоимость авиаперелета и при необходимости проживания в Шанхае», — говорится в листовке.

Планируется, что лайнер придет в Шанхай с задержкой на два дня — утром 11 ноября.

Посольство России в Японии оказывает поддержку россиянам, которые застряли на круизном лайнере Spectrum of the Seas в порту Йокогамы. В дипведомстве подчеркнули, что В посольстве отметили, что за помощью обратились порядка 50 граждан России. Всего, по данным туроператора CruClub, на борту находится 538 российских туристов. Диппредставительство РФ взяло ситуацию под контроль.

Ранее в Москве на круизном лайнере застряли 200 пассажиров и экипаж.

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