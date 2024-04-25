В Москве на круизном лайнере застряли 200 пассажиров и экипаж

В Москве на 20 часов задерживается отправление круизного лайнера «Сергей Дягилев», на котором находятся 200 пассажиров и экипаж. Отбытие теплохода должно было состояться 24 апреля в 17:30. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, причина того, что судно уже сутки не может отплыть с Речного вокзала в столице, в отсутствии разрешения Роспотребнадзора: владелец судна якобы отправлял заявку в ведомство, но, предположительно, ее не получили из-за технического сбоя. Повторное разрешение могут выдавать до пяти дней — столько, сколько длится круиз. За это время пассажиры должны были побывать в Угличе, Ярославле, Тутаеве и вернуться в точку отправления.

В среднем туристы отдали за путешествие около 50 тысяч рублей. Компания, которая продавала путевки, по данным канала, пообещала компенсировать вояжерам не сложившийся отдых.

Ранее в порту Барселоны пассажиры круизного лайнера не смогли сойти на берег из-за 69 нелегалов на борту.