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В Тамбовской области привлекают ветеранов СВО к работе в кабмине

В Тамбовской области привлекут к работе в кабмине выпускников «Времени героев»

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Телеграм-канал «Ведомство»

В Тамбовской области привлекут к работе в правительстве региона выпускников программы «Время героев». Об этом сообщил ТАСС врио главы региона Евгений Первышов.

«Все выпускники «Времени героев» уже проходят практику. Например, уроженец Тамбовской области Константин Кутейников стажируется сейчас в правительстве региона. Я очень рассчитываю, что он будет в моей команде», — высказался Первышов.

Также чиновник заявил, что в регионе продолжится работа по поддержке возвращающихся к гражданской жизни участников СВО. Кроме того, Первышов упомянул о необходимости оценить ход работы по патриотическому воспитанию и начальной военной подготовке, а также эффективность взаимодействия с желающими заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО.

До этого участника программы «Время героев» назначили замминистра цифры Сахалинской области.

«Время героев» — программа обучения для бойцов и ветеранов СВО, созданная по распоряжению президента РФ Владимира Путина по модели «Школы губернаторов».

Ранее Песков заявил, что выпускников проекта «Время героев» продолжат назначать в госструктуры.

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