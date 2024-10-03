В Кремле прокомментировали назначения участников программы «Время героев»

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о дальнейшей работе программы «Время героев».

Представитель Кремля отметил, что в запасе программы по всей стране несколько тысяч участников. Журналисты спросили его, когда можно ожидать следующие назначения выпускников программы.

«Это процесс, который растянут по времени. Здесь нет и не может быть никакой кампанейщины. Это связано с уровнем квалификации участников этой программы, с процессом подготовки. Поэтому процесс будет продолжаться. Он не единовременный, а растянутый по времени», — сказал Песков.

На вопрос, может ли участник боевых действий в перспективе возглавить государство, Песков ответил, что по Конституции России может.

Накануне, 3 октября, президент РФ Владимир Путин на встрече с одним из выпускников «Времени героев» Артемом Жогой сообщил, что некоторые участники программы уже назначены на ряд государственных должностей в России.

Ранее участник программы «Время героев» Чинцов стал главой думы Нижнего Новгорода.