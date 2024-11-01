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Участника программы «Время героев» назначили замминистра цифры Сахалинской области

Участник СВО займется развитием беспилотной отрасли Сахалинской области

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Газета.Ru

Участника программы «Время героев» Сергея Жигалкина назначили заместителем министра цифрового и технологического развития Сахалинской области. Об этом сообщается в Telegram-канале программы.

Отмечается, что Жигалкин, как и все участники программы «Время героев», после первого модуля обучения приступил к стажировке на государственной службе под началом губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

Он рассказал, что имеет опыт управления большим количеством человек благодаря военной службе.

«Безусловно, эти навыки необходимо отточить и скорректировать некоторые подходы к работе. Сейчас надо сделать упор на те современные методы и технологии управления, которые будут наиболее эффективны на государственной службе. «Время героев» – это прекрасный шанс поработать над этими важными качествами», — отметил он.

Также Жигалкин также поделился впечатлениями от работы со своим наставником в ходе стажировки — губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

«Рабочий процесс выстроен четко. Сейчас я знакомлюсь с деятельностью регионального Министерства цифрового и технологического развития. В мой круг задач входит развитие отрасли беспилотия в регионе. Разработка, производство, совершенствование беспилотных аппаратов как в военных, так и в гражданских целях», — отметил он.

Участник программы «Время героев» напомнил, что на текущий момент на Сахалине разработаны и реализованы 70 сценариев применения БПЛА. По его словам, губернатор уделяет особое внимание цифровизации региона и лично контролирует результаты этих проектов

Напомним, Жигалкин является кавалером ордена Мужества, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медалью Суворова. В мае этого года он стал участником программы «Время героев» и приступил к обучению.

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