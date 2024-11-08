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Москвичам рассказали о погоде на пятницу

Облачная погода и температура до 6°C тепла ожидается в Москве 8 ноября

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Konstantin Kokoshkin/GlobalLookPress

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, ожидается в Москве в пятницу, 8 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве прогнозируется 4…6°C тепла. В ночь на субботу ожидается до +1°C.

Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

В Московской области в пятницу температура будет колебаться в пределах +2…+7°C. В ночь на субботу в Подмосковье ожидается -1°C.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве за первые шесть дней ноября выпало 30,7 мм осадков — 59% от месячной нормы.

В конце октября главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве метеорологическая зима начнется в середине ноября. Температура воздуха в столичном регионе с середины месяца станет устойчиво отрицательной. Когда выпадет снег, сейчас предсказать сложно, однако, по предварительным прогнозам, это случится в конце ноября, добавила она.

Ранее россиянам объяснили влияние короткого светового дня на здоровье.

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