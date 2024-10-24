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Москвичам объяснили, когда наступит метеорологическая зима

Синоптик Позднякова: метеорологическая зима в Москве наступит в середине ноября

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Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Метеорологическая зима начнется в Москве в середине ноября. Об этом РИА Новости сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам Поздняковой, с середины ноября температура воздуха в столичном регионе станет устойчиво отрицательной. Когда выпадет снег, сейчас предсказать сложно, однако, по предварительным прогнозам, это случится в конце ноября.

23 октября Позднякова рассказала, что в конце октября в Москве ожидается дождливая погода, за этот период выпадет норма осадков для второго месяца осени. В четверг, 24 октября, москвичей ожидают небольшие и умеренные осадки, которые прекратятся к выходным. Температура воздуха до конца месяца будет выше климатической нормы в среднем на три градуса.

В предстоящем ноябре в Москве ожидается более осенняя погода, чем предзимняя.

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