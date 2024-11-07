В Москве за шесть дней выпало почти 60% месячной нормы осадков

В Москве за первые шесть дней ноября выпало 30,7 мм осадков — 59% от месячной нормы. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Московский ноябрь опережает месячный график осадков… Основной вклад в копилку небесной влаги внесли рекордные осадки, прошедшие в первый день месяца, когда в осадкомеры метеорологов попало 18 мм осадков», — отметил Леус.

Данные за первые дни месяца показала базовая метеостанция Москвы — ВДНХ, уточнил он.

По информации синоптика, до середины ноября не ожидается существенных осадков.

В конце октября главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщала, что в Москве метеорологическая зима начнется в середине ноября. Температура воздуха в столичном регионе с середины месяца станет устойчиво отрицательной. Когда выпадет снег, сейчас предсказать сложно, однако, по предварительным прогнозам, это случится в конце ноября, добавила она.

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