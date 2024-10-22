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Россиянам объяснили влияние короткого светового дня на здоровье

Врач Демьяновская: короткий световой день сильно бьет по здоровью людей

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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Сокращение длительности светового дня с приходом осени отражается на здоровье и самочувствии людей. Они сталкиваются с усталостью, отсутствием мотивации, сонливостью и плохим настроением. Причиной является нарушение выработки некоторых гормонов, объяснила RT врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Короткий световой день усиливает выработку мелатонина — гормона, который отвечает за сон и обычно вырабатывается с наступлением темноты для быстрого засыпания. Если солнечного света очень мало, он может повышаться в течение дня, из-за чего человек становится сонливым.

Также от светового дня зависит выработка кортизола, который обычно достигает пиковых значений утром, делая человека активным и бодрым. Осенью и зимой его выработка нарушается, из-за чего утром человек может чувствовать себя усталым, обессиленным, объяснила врач.

Для решения этих проблем применяется светотерапия.

«Есть специальные лампы, имитирующие солнечный свет, а также световые очки и даже будильники, которые будят не звуком, а имитацией рассвета, постепенно наращивая мощность освещения в спальне», — объяснила Демьяновская.

Также она призвала россиян каждый день выходить на улицу утром и днем, засыпать и просыпаться в одно время и избегать яркого света вечером, чтобы не нарушить качество сна. Кроме того, важно регулярно заниматься спортом и двигаться, а также правильно питаться — все это поможет вернуть мотивацию и бодрость, заключила врач.

До этого сомнолог объяснил, как легко просыпаться утром осенью и зимой.

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