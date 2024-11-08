В Норильске локализовали крупный пожар на складе

Пожар на площади 1,2 тыс. квадратных метров на продовольственном складе в Норильске был локализован, заявили в МЧС России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что пострадавших в результате произошедшего нет. На месте работают 16 специалистов ведомства, а также четыре единицы техники.

30 октября крупный пожар на предприятии по производству пластиковых окон в Подольске удалось локализовать.

В МЧС уточнили, что огонь охватил центральную часть здания, где расположен цех по производству окон, офисные помещения и склад с кабельной продукцией. В ведомстве обратили внимание, что угрозы распространению пламени на соседние строения нет.

Возгорание в производственном здании на улице Станционная зафиксировали днем в среду, 30 октября. К ликвидации пожара привлекли 45 специалистов и 15 единиц техники.

В конце сентября пожар в Подольске произошел на станции Львовская в микрорайоне Львовский.

Ранее в Ростовской области вспыхнула трава после атаки беспилотника.