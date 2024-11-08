Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Норильске локализовали крупный пожар на складе

МЧС: пожар на продовольственном складе в Норильске локализован

close
МЧС России

Пожар на площади 1,2 тыс. квадратных метров на продовольственном складе в Норильске был локализован, заявили в МЧС России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что пострадавших в результате произошедшего нет. На месте работают 16 специалистов ведомства, а также четыре единицы техники.

30 октября крупный пожар на предприятии по производству пластиковых окон в Подольске удалось локализовать.

В МЧС уточнили, что огонь охватил центральную часть здания, где расположен цех по производству окон, офисные помещения и склад с кабельной продукцией. В ведомстве обратили внимание, что угрозы распространению пламени на соседние строения нет.

Возгорание в производственном здании на улице Станционная зафиксировали днем в среду, 30 октября. К ликвидации пожара привлекли 45 специалистов и 15 единиц техники.

В конце сентября пожар в Подольске произошел на станции Львовская в микрорайоне Львовский.

Ранее в Ростовской области вспыхнула трава после атаки беспилотника.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами