Беспилотник уничтожили над территорией Саратова

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожили в небе над Саратовом. Об этом заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«Ночью над территорией Саратова ликвидировали БПЛА. Часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района», — написал он.

По словам главы региона, на месте работают экстренные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.

До этого Бусаргин сообщил, что министерство обороны РФ предупредило его об угрозе атаки БПЛА по Саратовской области.

26 августа в небе над Саратовом и Энгельсом сбили несколько украинских беспилотников. Однако их обломки упали на жилые дома, из-за чего несколько человек получили ранения. В частности, фрагменты одного из БПЛА попали в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай» на Предмостовой площади. После налета в регионе отменили масштабные празднования Дня города.

Позже Бусаргин сообщил, что сотрудники профильных служб завершили разбор поврежденных конструкций многоэтажного жилого дома. По его словам, всего из-за ударов дронов в 38-этажном здании оказались повреждены 16 квартир.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.