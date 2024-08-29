В Саратове завершили разбор поврежденных конструкций дома, в который попал БПЛА

Сотрудники профильных служб завершили разбор поврежденных конструкций многоэтажного жилого дома в центре Саратова, который получил урон в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в ходе заседания правительства Саратовской области заявил ее губернатор Роман Бусаргин.

Как он сказал, всего из-за ударов дронов в 38-этажном здании на Предмостовой площади оказались повреждены 16 квартир. Сейчас вопрос ликвидации последствий ЧП является для властей приоритетным, подчеркнул глава региона.

«На сегодняшний день специалистами областной службы спасения уже завершен демонтаж поврежденных конструкций. Также проведено обследование здания», — уточнил Бусаргин.

По словам губернатора, несущие элементы дома находятся в порядке. В связи с этим угроза разрушения здания отсутствует.

Также глава региона рассказал, что в данный момент власти продолжают оценивать нанесенный Саратову ущерб. На этом фоне он призвал ответственные структуры не затягивать осмотр территорий, так как граждане должны получить помощь «в максимально короткие сроки».

26 августа в небе над Саратовом и Энгельсом сбили несколько украинских беспилотников. Однако их обломки упали на жилые дома, из-за чего несколько человек получили ранения. В частности, фрагменты одного из БПЛА попали в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай» на Предмостовой площади.

Ранее в Следственном комитете РФ прокомментировали атаку дронов на Саратов.