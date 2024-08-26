Дрон попал в 38-этажный жилой комплекс в Саратове, тяжело ранив женщину

Во время атаки на Саратов беспилотник попал в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Дрон повредил несколько квартир жилого комплекса, расположенного на Предмостовой площади. В результате инцидента имеются пострадавшие. В тяжелом состоянии госпитализирована женщина, врачи борются за ее жизнь. Остальным необходимая помощь была оказана на месте.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Губернатор отметил, что профильным структурам для оценки нанесенного ущерба поручено оперативно провести обследование конструкции здания. Жильцам из пострадавших квартир предоставят место для проживания. Им также будет выплачена компенсация.

До этого сообщалось, что минимум двадцать машин было повреждено в результате атаки украинского беспилотника по дому в городе Энгельсе Саратовской области.

26 августа губернатор Саратовской области сообщил, что утром силы противовоздушной обороны сбили беспилотники. Обломки сбитых дронов попали в жилые дома. В Саратове и Энгельсе.

25 августа сообщалось, что в небе над Курской областью уничтожили ракету ВСУ и беспилотник самолетного типа. Об этом рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов. Он поблагодарил операторов российских систем противовоздушной обороны и защитников границы за работу.

Ранее аэропорт в Белгороде подвергся атаке украинского дрона.