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В Греции коммунисты не дали проехать грузовикам с боеприпасами для Украины

В греческом Тирнавосе коммунисты заблокировали автоколонну с ракетами для ВСУ

Греческие коммунисты заблокировали в городе Тирнавос автоколонну из шести грузовиков, которые перевозили боеприпасы для Украины. Об этом сообщил новостной портал Коммунистической партии Греции (КПГ).

Днем 6 ноября грузовики с номерами Украины, Польши и Болгарии везли по городу боеприпасы, предназначенные для Украины. Коммунисты перекрыли дорогу автомобилям, скандируя лозунг «Никакого участия в военных миссиях за пределами Греции». Также члены КПГ оставили на машинах надписи «НАТО, идите домой». Сообщается, что полицейские не вмешивались в ситуацию.

Грузовики вынуждены были развернуться. Горожане поддержали коммунистов — они выходили из домов и аплодировали.

«Жители Тирнавоса... не допустят, чтобы военные грузы прошли через город, не допустят дальнейшего вовлечения страны в империалистическую бойню», — сказал мэр города Стелиос Цикрицис на митинге, который прошел после антивоенной акции коммунистов.

Летом телекомпания Al Jazeera сообщала, что Греция планирует продать США 32 истребителя F-16 Block-30, чтобы американские специалисты модернизировали их и передали Вооруженным силам Украины. При этом в статье подчеркивается, что греческие военные эксперты с опаской относятся к идее передачи Киеву десятков истребителей. Сдерживающим фактором являются соображения безопасности, которые делают политику Греции проукраинской, отмечает автор публикации.

Ранее экс-премьер Греции обвинил Европу в эскалации конфликта на Украине.

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