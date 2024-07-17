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Греция передаст Украине десятки истребителей F-16 через США

Al Jazeera: Греция передаст США 32 истребителя F-16 для отправки ВСУ

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Vadim Ghirda/Reuters

Греция планирует передать США 32 истребителя F-16 Block-30 с целью модернизации и последующей отправки Украине. Об этом сообщает Al Jazeera, ссылаясь на источники.

Отмечается, что Киев ожидает 60 списанных F-16 из Нидерландов, Дании и Норвегии. При этом украинские власти утверждают, что им необходимо около 150 истребителей.

«32 самолета Греции могли бы в какой-то степени сократить разрыв», — говорится в статье.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Уточняется, что Греция намерена продать эту технику в Соединенные Штаты, чтобы Вашингтон модернизировал ее и передал Вооруженным силам Украины (ВСУ). При этом в статье подчеркивается, что греческие военные эксперты с опаской относятся к идее передачи Киеву десятков истребителей.

«Сдерживающим фактором являются соображения безопасности, которые делают политику Греции проукраинской», — отмечает автор публикации.

До этого спикер правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия не планирует передавать Украине свои боевые самолеты.

Ранее стало известно, что США передадут Украине «уцененную» ЗРК Patriot.

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