Европа вместо инициативы по прекращению огня на Украине ведет все более агрессивную воинственную политику эскалации конфликта. Об этом заявил бывший премьер-министр Греции Костас Караманлис, слова которого опубликованы на сайте общественного телевидения ERTNews.

Он считает, что такая политика приведет либо к постоянной и опасной дальнейшей эскалации конфликта, либо к поиску выхода из него в более поздние сроки, но в еще более неблагоприятных условиях.

2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что огонь на Украине прекратится, если президентом Соединенных Штатов станет Дональд Трамп.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия находится в крайне сложном положении, если ее основным приоритетом является поддержка Украины.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала Россию самой большой угрозой для безопасности Европы в обозримом будущем, призвав к защите существующего миропорядка и усиленной поддержке Украины.

Ранее политолог дал прогноз относительно поддержки Украины партией Ле Пен.