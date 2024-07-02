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Экс-премьер Греции обвинил Европу в эскалации конфликта на Украине

Экс-премьер Греции Караманлис: Европа пытается эскалировать конфликт на Украине

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Global Look Press

Европа вместо инициативы по прекращению огня на Украине ведет все более агрессивную воинственную политику эскалации конфликта. Об этом заявил бывший премьер-министр Греции Костас Караманлис, слова которого опубликованы на сайте общественного телевидения ERTNews.

Он считает, что такая политика приведет либо к постоянной и опасной дальнейшей эскалации конфликта, либо к поиску выхода из него в более поздние сроки, но в еще более неблагоприятных условиях.

2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что огонь на Украине прекратится, если президентом Соединенных Штатов станет Дональд Трамп.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия находится в крайне сложном положении, если ее основным приоритетом является поддержка Украины.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала Россию самой большой угрозой для безопасности Европы в обозримом будущем, призвав к защите существующего миропорядка и усиленной поддержке Украины.

Ранее политолог дал прогноз относительно поддержки Украины партией Ле Пен.

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