Воронежец потерял 1,4 млн рублей, получив сообщение от «руководителя»

В Воронеже 44-летний мужчина поверил «руководителю» и отдал мошенникам 1,4 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, воронежцу пришло сообщение от человека, который представился его «руководителем». После этого мужчине стали звонить другие аферисты, которые называли себя якобы сотрудниками правоохранительных органов и Росфинмониторинга.

Преступники убедили россиянина перевести сбережения на «безопасный счет» под предлогом сохранения денег. Мужчина последовал их инструкциям и отправил по указанным злоумышленниками реквизитам 1,4 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

До этого в Саратовской области мошенники обманули 74-летнего пенсионера. Пожилой мужчина отправил аферистам более 800 тысяч рублей, из которых 300 тысяч рублей он взял в кредит.

Ранее россиянам объяснили, как не нарваться на мошенника во время ноябрьских распродаж.