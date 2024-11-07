Россиянам объяснили, как не нарваться на мошенника во время ноябрьских распродаж

В ноябре россиян ожидает период крупных распродаж. Однако это время не только выгодных покупок, но и резко растущей активности мошенников в сети, предупредил руководитель аналитического центра компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов. На фоне большого количества пестрой рекламы в интернете у пользователей притупляется внутренний фильтр, из-за чего они могут случайно кликнуть на сайт, который вытянет все их сбережения, рассказал он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Среди распространенных приемов злоумышленников аналитик назвал рассылку писем по электронной почте с обещаниями аномально низкой цены или суперакций при переходе по ссылке.

«Если есть целевые базы, где можно выделить какие-то сегменты, или хотя бы персонифицировать рассылку, то их тоже активно используют, — добавил Ульянов. — Чем более персонифицирована рассылка, тем лучше люди на неё реагируют, поэтому мошенники тоже этим пользуются».

Часто преступники также используют разные тематические группы в соцсетях и мессенджерах, куда также вбрасываются ссылки с текстом, дающим пользователям надежду на какую-то выгоду. К любым ссылкам в письмах, сообщениях, на сайтах нужно относиться максимально подозрительно, подчеркнул эксперт.

Вовремя распознать мошеннический сайт очень сложно – он в точности копирует какой-то ресурс, онлайн-магазин. Можно обратить внимание на то, что маркетплейсы имеют опции пост-оплаты после получения товара, оплаты курьеру. Отсутствие таких возможностей должно насторожить, считает эксперт. Также подозрительно, если предложение продавца слишком привлекательное – бесплатный сыр бывает только в мышеловке, заключил Ульянов.

Напомним, число фейковых маркетплейсов и онлайн-магазинов брендов подскочило на 27% с конца октября. Фишинговые сайты используются для воровства учетных записей, паролей, номеров карт и другой информации.

Ранее стало известно, что россияне собираются покупать на распродажах.