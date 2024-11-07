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В Саратове пенсионер отдал мошенникам более 800 тысяч рублей

Пенсионер в Саратове поверил мошенникам и перевел более 800 тысяч рублей

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Shutterstock

В поселке Солнечный Саратовской области мошенники обманули 74-летнего пенсионера. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на городское управление МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в середине октября. Мужчине позвонил неизвестный и сообщил, что его аккаунт на портале Госуслуг взломали. Злоумышленник предупредил, что на него оформили кредит, и предложил отменить операцию путем перевода денег на «безопасный счет».

«Саратовец поверил и оформил в банке кредит на 300 тысяч рублей. К займу он добавил 536 тысяч из личных сбережений, а затем отправил все звонившему», - говорится в сообщении.

После этого мужчина понял, что общался с мошенниками, и обратился в полицию. По данному факту завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

До этого сообщалось, что в Югорске 60-летняя женщина доверилась мошеннику, обещавшему провести перерасчет ее стажа, и лишилась сбережений. Общий ущерб от действий аферистов составил 1,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее стало известно, что 71-летняя певица стала жертвой мошенников в Москве из-за попытки переоформить полис.

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