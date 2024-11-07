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Мошенник оставил жительницу Ленобласти без денег и автомобиля

В Ленобласти мошенник оставил женщину без денег и автомобиля

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Depositphotos

В Ленобласти женщина лишилась денег и автомобиля из-за мошенника. Об этом сообщает информационный центр СК России.

По информации центра, жительница города Мурино заключила договор аренды на автомобиль с условием последующего выкупа этой машины. При этом она полностью выплатила установленную сумму.

Однако, предварительно, собственник машины без каких-либо правовых оснований изъял автомобиль и не вернул россиянке деньги за него. Сотрудники Следственного комитета России по региону начали доследственную проверку по факту случившегося.

Кроме того, глава СКР России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства доложить о ходе проверки. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого в Саратове пенсионер отдал мошенникам более 800 тысяч рублей. Мужчине позвонил неизвестный и сообщил, что его аккаунт на портале Госуслуг взломали.

Ранее россиянам объяснили, как не нарваться на мошенника во время ноябрьских распродаж.

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