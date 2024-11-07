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Путин заявил, что сотрудничеству России и КНР ничто не помешает

Путин: сотрудничеству России и Китая ничто помешать не может

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Ничто не сможет помешать сотрудничеству России и Китая. Об этом заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

По словам Путина, взаимодействие РФ с Китаем активно развивается в энергетических секторах, включая нефть, газ и атомную энергетику. Это, как подчеркнул президент, способствует повышению энергетической безопасности Китая.

Кроме того, российский лидер заявил об отсутствии соперничества между Россией и Китаем. По его словам, Пекин не стремится к доминированию.

«Все рассчитывали на столкновение между РФ и КНР — да не будет такого. Соперничества никакого нет — там есть сотрудничество», — подчеркнул глава государства.

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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