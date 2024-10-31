Три человека пострадали во время атаки Бердянска дронами ВСУ

Во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Бердянску пострадали три человека. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

«Совершена массированная атака по городскому порту, предположительно с использованием беспилотников-камикадзе. На данный момент известно о трех пострадавших», — написал он.

Всех пострадавших доставили в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Балицкий также уточнил, что противник использовал снаряды с большим количеством поражающих элементов.

Информация об атаке на порт появилась утром 31 октября. На данный момент в городе продолжают работать системы ПВО. Глава региона посоветовал водителям пока воздержаться от поездки в Бердянск.

Сообщалось также, что школы и детские сады в городе не будут работать в четверг после атаки украинских беспилотников.

Ранее после ракетного обстрела ВСУ из района Луганска эвакуировали 89 мирных жителей.