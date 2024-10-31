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Три человека пострадали во время атаки Бердянска дронами ВСУ

Балицкий: ВСУ обстреляли Бердянск с помощью дронов, пострадали три человека

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Телеграм-канал «Балицкий Евгений»

Во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Бердянску пострадали три человека. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

«Совершена массированная атака по городскому порту, предположительно с использованием беспилотников-камикадзе. На данный момент известно о трех пострадавших», — написал он.

Всех пострадавших доставили в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Балицкий также уточнил, что противник использовал снаряды с большим количеством поражающих элементов.

Информация об атаке на порт появилась утром 31 октября. На данный момент в городе продолжают работать системы ПВО. Глава региона посоветовал водителям пока воздержаться от поездки в Бердянск.

Сообщалось также, что школы и детские сады в городе не будут работать в четверг после атаки украинских беспилотников.

Ранее после ракетного обстрела ВСУ из района Луганска эвакуировали 89 мирных жителей.

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