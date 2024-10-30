После атаки ВСУ из района Луганска эвакуировали 89 человек

Из подвергшегося ракетному обстрелу района Луганска эвакуировали 89 мирных жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила временно исполняющая обязанности главы города Яна Пащенко.

Все эвакуированные, включая семерых детей, находятся в безопасных районах у своих родственников или в пунктах временного размещения.

Пащенко отметила, что допуск аварийных бригад на место обстрела и оценка нанесенного ущерба будут осуществляться только после работы саперов. Специалисты проводят

обследование ближайших к эпицентру жилых зданий и социальных объектов и собирают представляющие опасность части ракет, которые затем будут вывезены и подорваны в безопасном для жителей месте.

Днем 29 октября глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что в Луганске началась эвакуация людей, живущих около промышленной зоны в Каменнобродском районе, из-за угрозы повторной ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Утром 29 октября украинские войска обстреляли Луганск ракетами неустановленного типа, часть из которых сдетонировали в промышленном районе города. На месте прилетов было зафиксировано сильное задымление.

Ранее в центре Луганска взорвался автомобиль.