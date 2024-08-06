Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Неизвестные обстреляли окна клиники в Екатеринбурге

Ura.ru: в Екатеринбурге неизвестные обстреляли окна клиники

close
100%
Depositphotos

В Екатеринбурге окна клиники «Реабилитация доктора Волковой» обстреляли неизвестные. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидца.

По информации агентства, инцидент произошел на улице Чкалова. Неизвестные совершили два выстрела по окну клиники со стороны двора, рассказал очевидец.

Отмечается, что по факту произошедшего написано заявление в правоохранительные органы. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого в баре Петербурга драка между посетителем и персоналом закончилась стрельбой. Приехавшие на место медики госпитализировали обоих участников потасовки. Посетитель получил пулевое ранение кисти и гематомы передней поверхности груди. У работника заведения диагностировали перелом нижней челюсти.

Ранее в Москве неизвестный устроил стрельбу из пневматического оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами