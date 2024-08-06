Неизвестные обстреляли окна клиники в Екатеринбурге

В Екатеринбурге окна клиники «Реабилитация доктора Волковой» обстреляли неизвестные. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидца.

По информации агентства, инцидент произошел на улице Чкалова. Неизвестные совершили два выстрела по окну клиники со стороны двора, рассказал очевидец.

Отмечается, что по факту произошедшего написано заявление в правоохранительные органы. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого в баре Петербурга драка между посетителем и персоналом закончилась стрельбой. Приехавшие на место медики госпитализировали обоих участников потасовки. Посетитель получил пулевое ранение кисти и гематомы передней поверхности груди. У работника заведения диагностировали перелом нижней челюсти.

Ранее в Москве неизвестный устроил стрельбу из пневматического оружия.