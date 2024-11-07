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Арестован экс-начальник уголовного розыска петербургского ГУ МВД

Суд арестовал экс-начальника уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу Колесникова

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Телеграм-канал Объединённая пресс-служба судов

Суд арестовал Олега Колесникова, бывшего начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об этом в Teleram-канале сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Колесникову стражу по 30 декабря», — сказано в сообщении.

О задержании Колесникова стало известно 6 ноября. Его обвиняют в превышении должностных полномочий — часть 3 статьи 286 УК РФ. Уголовное дело ведет Следственный комитет России.

6 ноября также сообщалось, что оперативники задержали начальника отдела полиции в поселке Советский Ленобласти Романа Сафронова и замначальника ГАИ Выборгского района Антона Тихонова. По данным 47news, они ежемесячно получали денежное вознаграждение за беспрепятственный проезд по трассе «Скандинавия». Общая сумма, вменяемая сотрудникам правоохранительных органов, составляет около миллиона рублей.

Ранее в Магнитогорске задержали начальника полиции и его заместителя.

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