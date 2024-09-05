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В Магнитогорске задержали начальника полиции и его заместителя

74.ru: в Магнитогорске ФСБ задержала начальника отдела полиции и его заместителя

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Константин Пензин/VK

Сотрудники ФСБ города Магнитогорска задержали начальника отдела полиции «Орджоникидзевский», подполковника Константина Пензина. Об этом сообщил портал 74.ru.

Также сотрудники ведомства задержали заместителя Пензина — подполковника Кайрата Бурантаева.

По данным издания, их обвиняют в получении взятки от бизнесмена, который занимался незаконной предпринимательской деятельностью. По версии следствия, в ноябре 2023 года подельники получили взятку в виде услуг имущественного характера общей стоимостью не менее 77 тыс. рублей за помощь и дальнейшее покровительство.

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обыскали дома и рабочие кабинеты Пензина и Бурантаева.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статьям «Получении взятки группой лиц» и «Превышение должностных полномочий». Следствие собирается обратиться в суд с ходатайством о заключении их под стражу.

До этого в Москве водителя без прав поймали на попытке дать взятку сотруднику ДПС.

Ранее экс-сотрудникам «Военно-строительной компании» предъявили обвинение во взятках.

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