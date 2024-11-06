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Задержан начальник отдела полиции в Ленобласти

Задержаны начальника отдела полиции в Ленобласти и замначальника ГАИ Выборга

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Global Look Press

Оперативники задержали начальника отдела полиции в поселке Советский Ленобласти Романа Сафронова и замначальника ГАИ Выборгского района Антона Тихонова. Об этом сообщил портал 47news.

По данным издания, они ежемесячно получали денежное вознаграждение за беспрепятственный проезд по трассе «Скандинавия». Общая сумма, вменяемая сотрудникам, составляет около миллиона рублей.

В начале ноября в Санкт-Петербурге уволили 17 майоров и капитанов ГАИ. Им предъявили нарушение дисциплины и служебной инструкции, «выразившиеся в ненадлежащем обеспечении фиксации средствами аудио и видео-регистрации процесса проведения практических экзаменов, неосуществление необходимых действий по переносу, учету, хранению и доступу к информации.

До этого в Башкирии задержали главу отдела полиции города Октябрьский и его заместителя. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее задержан замначальника отдела полиции Ростова-на-Дону.

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