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В Петербурге задержали бывшего начальника управления угрозыска

«Фонтанка»: в Петербурге задержан экс-начальник управления угрозыска Колесников

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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Петербурге задержан бывший начальник управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти полковник Олег Колесников. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, задержание было произведено оперативниками службы «М» ФСБ (курирует правоохранительные органы) в Петроградском районе. Колесникова обвиняют в превышении должностных полномочий — часть 3 статьи 286 УК РФ. Уголовное дело ведет Следственный комитет России. По данным «Фонтанки», следствие будет ходатайствовать об аресте задержанного.

6 ноября сообщалось, что оперативники задержали начальника отдела полиции в поселке Советский Ленобласти Романа Сафронова и замначальника ГАИ Выборгского района Антона Тихонова. По данным 47news, они ежемесячно получали денежное вознаграждение за беспрепятственный проезд по трассе «Скандинавия». Общая сумма, вменяемая сотрудникам, составляет около миллиона рублей.

Ранее в Петербурге предъявили обвинение напавшему на посетителей магазина «Окей».

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