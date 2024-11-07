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Мишустин поручил обеспечить финансирование посевной кампании

Мишустин поручил Минсельхозу обеспечить финансирование посевной кампании

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал указание Минсельхозу и Минфину обеспечить финансирование для посевной кампании 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Он акцентировал внимание на необходимости тщательной подготовки этой кампании. По словам главы правительства, все требования аграриев должны быть заранее учтены. Мишустин также подчеркнул важность индивидуальной работы с министром финансов Антоном Силуановым по вопросам достаточности ресурсов для будущих посевов.

«Я имею ввиду инвестиционные средства. Со всеми сельхозпроизводителями, с которыми вы имеете контакт, необходимо будет проработать достаточность инвестиционных средств», — сказал Мишустин министру сельского хозяйства Оксане Лут во время заседания кабмина.

7 ноября Мишустин заявил, что российские аграрии в текущем году, несмотря на неблагоприятные погодные условия, собрали 128 млн тонн зерновых.

В октябре Михаил Мишустин подчеркивал, что российское правительство сосредоточено на приоритетном развитии агропромышленного комплекса. Он акцентировал важность повышения его эффективности, модернизации материально-технической инфраструктуры и производственных процессов, а также реализации инвестиционных инициатив.

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