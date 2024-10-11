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Российских студентов захотели заставить работать в селе

Экс-глава Минсельхоза Ткачев хочет заставить студентов работать в селе пять лет

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Александр Кряжев/РИА Новости

Выпускников аграрных вузов следует отправлять отрабатывать в село на несколько лет после обучения, заявил экс-глава Минсельхоза РФ, владелец одного из крупнейших российских агрохолдингов Александр Ткачев. Его слова приводит РБК.

«Давайте как сделали белорусы: есть бюджетники, давайте заставлять отрабатывать три-пять лет на производстве», — сказал он.

Таким образом бывший министр сельского хозяйства предлагает бороться с острым дефицитом кадров в российском агропромышленном комплексе.

В 2023 году нехватка рабочих рук в отрасли составляла порядка 240 тыс. человек. Всего в секторе заняты порядка 6 млн человек. При этом, согласно указу президента Владимира Путина, к 2030 году производство отечественной продукции АПК должно вырасти на 25%, а экспорт — и вовсе в 1,5 раза, до $55 млрд.

Накануне власти РФ анонсировали рост поставок зерна за рубеж.

Ранее в России нашли способ повысить интерес населения к сельскому туризму.

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