Мишустин заявил об успешном развитии АПК России в условиях санкций

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил труженников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

По его словам, кабмин уделяет приоритетное внимание развитию агропромышленного комплекса, повышению его эффективности, модернизации материально-технической базы и производства, реализации инвестиционных проектов.

Также премьер подчеркнул, что в условиях санкционного давления агропромышленный комплекс РФ успешно решает стратегические задачи обеспечения продовольственной безопасности страны.

ТАСС со ссылкой на исследования платформы hh.ru ранее написал о том, что отрасль сельского хозяйства России испытывает острую нехватку специалистов, войдя в десятку профессиональных сфер с наибольшим дефицитом кадров за сентябрь. По информации рекрутингового сервиса, hh-индекс для аграрного сектора составил 3,2 резюме на вакансию, что значительно ниже нормы в 4–8 резюме.

Ранее российских студентов захотели заставить работать в селе.