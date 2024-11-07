Мишустин оценил урожай в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские аграрии в текущем году, несмотря на неблагоприятные погодные условия, собрали 128 млн тонн зерновых. Его слова приводит ТАСС.

«По предварительным данным, собрано более 128 млн тонн зерновых. Хороший прирост и по масличным культурам — по сое, по подсолнечнику, по рапсу», — заявил премьер.

Он отметил, что это произошло несмотря на погодные условия.

«Весной-летом была непростая ситуация — заморозки, паводки, засуха», — напомнил Мишустин.

В свою очередь, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что выпуск продукции агропромышленного комплекса в стране с начала текущего года вырос на 1,8%.

В октябре Мишустин заявлял, что российский кабмин уделяет приоритетное внимание развитию агропромышленного комплекса, повышению его эффективности, модернизации материально-технической базы и производства, реализации инвестиционных проектов.

Ранее российских студентов захотели заставить работать в селе.