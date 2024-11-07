Суд признал законным заочный приговор политику Гозману за фейки о ВС РФ

Московский городской суд признал законным заочный приговор политику Леониду Гозману (признан в РФ иностранным агентом) по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе суда, слова которой приводит РИА Новости.

«Приговор Гагаринского суда Москвы оставлен без изменений», — говорится в сообщении.

В конце июля прокуратура внесла апелляционное представление на заочный приговор Гозману. По словам представителей ведомства, итоговое решение было вынесено с нарушением норм уголовного и уголовно-процессуального права.

11 июля Гагаринский районный суд столицы объявил приговор в отношении Леонида Гозмана.

Суд назначил политику наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 6 месяцев. Отбывать свое наказание Гозман будет в исправительной колонии общего режима.

Также судом назначено лишение права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на четыре года.

Поводом для ареста Гозмана стали тексты политика в социальных сетях с «намеренным искажением информации о действиях ВС России в украинской Буче».

Ранее бывшему московскому депутату вынесли приговор по делу о фейках про ВС РФ.