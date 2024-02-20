Суд в Москве заочно арестовал политика Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом) за распространение фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что поводом для возбуждения уголовного дела (по ч.1 ст. 207.3 УК РФ) стали тексты Гозмана в социальных сетях с «намеренным искажением информации о действиях ВС России в украинской Буче».

Суд избрал в отношении политика меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на России.

Адвокат подсудимого Михаил Бирюков сообщил, что Гозман виновным себя не считает. Защита утверждает, что следствие собрало недостаточно улик о причастности политика к преступлению.

В конце 2023 года стало известно, что материалы, которые публиковал Гозман, прошли комплексное психолого-лингвистическое исследование. Итогом проверки стал следующий вердикт: Гозман намеренно искажает информацию о ходе специальной военной операции.

Гозман — российский политик либерального толка, был советником Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активно участвует в политической жизни России с середины 1990-х годов. Кроме того, он был одним из руководителей партий «Союз правых сил» и «Правое дело».

Ранее обвиняемая по делу о фейках про ВС РФ педиатр потребовала восстановления на работе.