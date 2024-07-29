Прокуратура обжаловала заочный приговор политику Гозману

В пресс-службе Гагаринского суда Москвы заявили, что прокуратура внесла апелляционное представление на заочный приговор политику Леониду Гозману (признан в РФ иностранным агентом) по делу о распространении фейков об армии РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

В прокуратуре считают, что итоговое решение было вынесено с нарушением норм уголовного и уголовно-процессуального закона, рассказали в суде.

11 июля Гагаринский районный суд столицы объявил приговор в отношении Леонида Гозмана.

Суд назначил политику наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 6 месяцев. Отбывать свое наказание Гозман будет в исправительной колонии общего режима.

Также судом назначено лишение права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сроком на четыре года.

Поводом для ареста Гозмана стали тексты политика в социальных сетях с «намеренным искажением информации о действиях ВС России в украинской Буче».

Ранее обвиняемая по делу о фейках про ВС РФ педиатр потребовала восстановления на работе.