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Бывшему московскому депутату вынесли приговор по делу о фейках про ВС РФ

Экс-мундепа Москвы Елену Котеночкину заочно приговорили к 7,5 годам колонии

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Елена Котеночкина/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывшего главу Красносельского муниципального округа Москвы Елену Котеночкину заочно приговорили к 7 годам 6 месяцам колонии общего режима по делу о фейках про Вооруженные силы России. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

«Приговором Мещанского районного суда... Котеночкина Елена Александровна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что срок начнут отсчитывать с момента задержания бывшего муниципального депутата.

В 2022 году Котеночкину попросили заочно арестовать и объявили в международный розыск. К этому моменту она покинула Россию.

В июле 2022 года другого депутата столичного муниципального округа Красносельский Алексея Горинова приговорили к 7 годам колонии по делу о фейках про ВС РФ.

Ранее обвиняемую в фейках о ВС РФ учительницу задержали в Армении.

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