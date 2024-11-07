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Кот из Польши породы русская голубая признан самым красивым в мире

Polskieradio: кота из Польши признали самым красивым в мире

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Кота из Польши по кличке Бакарди породы русская голубая признали самым красивым в мире, сообщает Polskieradio.

Отмечается, что Бакарди из польского Гданьска приехал в норвежский Осло на Всемирную выставку кошек, организованную Международной федерацией.

Бакарди одержал победу в специальной категории для стерилизованных кошек, обойдя более чем 1500 соперников со всего мира.

До этого в музее Булгакова искали лучшего кота Бегемота.

Также в январе в аэропорту «Жуковский» пассажиры одного из рейсов бросили своего котенка. Сесть на самолет вместе с ним они не смогли, так как на животное не было оформлено никаких документов. Забрать питомца решил работник аэропорта.

На руках проносить животное допустимо при первичном досмотре на входе в аэропорт, однако на перевозку требуются документы. Сотрудники авиакомпании попросили их предъявить, однако никаких документов на транспортировку кошки не было, как и переноски.

Ранее в Малайзии спортсмен пробежал 10 км вместе со своим котом на плечах.

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