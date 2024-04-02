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В музее Булгакова ищут лучшего кота Бегемота

Музей Булгакова открыл конкурс на лучший образ кота Бегемота

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Kinopoisk/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В музее Булгакова запустили конкурс на лучший образ кота Бегемота из романа «Мастер и Маргарита». Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения.

К участию в конкурсе призвали художников и иллюстраторов старше 18 лет. От каждого участника примут по одной цветной или черно-белой работе, жюри отберет 10 лучших произведений, после чего победителя отберут голосованием в официальном сообществе музея. Рисунок победителя будет использоваться во всех имиджевых акциях музея, он также будет размещен на сайте и будет использован для сувенирной продукции.

«Мы хотим, чтобы образ был узнаваемым, лаконичным, современным и передавал задорный дух персонажа. Все участники конкурса будут награждены благодарственными письмами, а за второе и третье место мы вручим поощрительные призы», — сообщили в музее.

Победитель конкурса также получит сувенир от музея со своим рисунком, а также получит право на персональную выставку в выбранном музеем пространстве.

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