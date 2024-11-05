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Спортсмен приняла участие в забеге с котом на плечах

Mothership: в Малайзии спортсмен пробежал 10 км вместе со своим котом на плечах

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Спортсмен из Малайзии принял участие в забеге со своим котом на плечах, пишет Mothership. По словам мужчины, брать питомца на подобные мероприятия стало уже традицией.

42-летний малайзиец по имени Апак удивил людей, когда принял участие в гонке, пробежав 10 км с котом по кличке Джибек на плечах. Мужчина рассказал, что во время забега заботился о питомце, обеспечивая его едой и защищая от солнца панамой.

Кот, по словам мужчины, сохранял спокойствие в течение всей гонки, спрыгивая с плеч лишь для отдыха. По итогам соревнования оба участника получили медали, и в честь окончания гонки Джибеку устроили отдельное чествование.

Хозяин кота рассказал, что берет его с собой на подобные мероприятия с 2017 года. Кроме того, они покорили вместе около 50 гор. Несмотря на стремление улучшить свои результаты, Апак отмечает, что для него главное — наслаждаться бегом с лучшим другом.

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