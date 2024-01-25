Пассажиры бросили своего кота в российском аэропорту – его приютили сотрудники

В аэропорту «Жуковский» пассажиры одного из рейсов бросили своего котенка. Сесть на самолет вместе с ним они не смогли, так как на животное не было оформлено никаких документов. Забрать питомца решил работник аэропорта. Причем благодаря инциденту дом нашел еще один четвероногий, рассказал сотрудник телеканалу «360».

На руках проносить животное допустимо при первичном досмотре на входе в аэропорт, однако на перевозку требуются документы. Сотрудники авиакомпании попросили их предъявить, однако никаких документов на транспортировку кошки не было, как и переноски.

«Это является обязательным правилом. Кошку пытались провезти, условно говоря, в обычной сумке», — рассказал работник аэропорта.

Пассажирам предъявили претензии, но они заявили, что им все равно нужно улететь и бросили своего питомца. Забрать его в семью пожелали сразу двое сотрудников аэропорта.

«В настоящий момент уже принято решение, что животное будет принято в качестве постоянного члена семьи одного из сотрудников аэропорта. По итогам «конкурса» определена кандидатура человека, который первый объявил о желании приютить котенка. Есть опыт в уходе за домашними животными», — рассказал мужчина.

Брошенному котенку предстоят поход к ветеринару и вакцинация, а после – постоянный дом с любящим хозяином. Однако при этом приютивший его мужчина отметил, что, если вернувшиеся хозяева захотят забрать питомца обратно, этот вопрос будет обсуждаться.

Второй желавший забрать котенка сотрудник решил взять кошку из местного приюта – таким образом, сразу двое хвостатых обрели дом.

Напомним, в Госдуме анонсировали изменение законодательства в части перевозки животных. Как пояснял зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, питомцев приравняют к полноценным пассажирам, а не багажу.

Ранее следствие квалифицировало инцидент с котом Твиксом, которого выбросила из поезда проводница на мороз, как жестокое обращение с животными.