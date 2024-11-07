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Суд признал законным 11-летний приговор Фейгину за фейки об армии

Мосгорсуд: приговор экс-адвокату Фейгину за фейки об армии признан законным

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Евгений Биятов/РИА Новости

Мосгорсуд признал законным 11-летний приговор бывшему адвокату Марку Фейгину (признан в РФ иностранным агентом) за фейки о ВС РФ законным. Об этом сообщает Telegram-канал Судов общей юрисдикции Москвы.

«Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда оставила приговор Басманного районного суда города Москвы в отношении Фейгина Марка Захаровича», — говорится в сообщении.

В июле Басманный суд Москвы заочно приговорил Фейгина к 11 годам лишения свободы по уголовному делу о публичном распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России.

Кроме того, Фейгина оштрафовали на сумму 4,5 млн рублей.

Срок наказания юристу будет исчисляться с момента его задержания на российской территории либо экстрадиции в РФ.

В 2018 году Фейгина лишили статуса адвоката за нецензурные высказывания в соцсетях в адрес других юристов и их клиентов.

Ранее бывшему московскому депутату вынесли приговор по делу о фейках про ВС РФ.

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