Суд в России вынес заочный приговор экс-адвокату Марку Фейгину

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил бывшего адвоката Марка Фейгина (признан в РФ иностранным агентом) к 11 годам лишения свободы по уголовному делу о публичном распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Отмечается, что Фейгин признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.

Согласно постановлению суда, он должен будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. При этом суд запретил ему в течение четырех лет заниматься деятельностью, которая связана с интернетом, в том числе администрированием сайтов .

Кроме того, Фейгин оштрафован на сумму 4,5 млн рублей.

Срок наказания юристу будет исчисляться с момента его задержания на российской территории либо экстрадиции в РФ.

В конце января Басманный суд столицы удовлетворил ходатайство следователя о заочном аресте Фейгина. Дело юриста появилось в картотеке судов.

В октябре 2023 года Министерство внутренних дел РФ объявило Фейгина в розыск. 28 февраля 2024 года Мосгорсуд признал законным заочный арест Фейгина.

Ранее бывшему московскому депутату вынесли приговор по делу о фейках про ВС РФ.