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На Украине зафиксировали повреждение железнодорожной инфраструктуры

Генпрокуратура Украины: ж/д инфраструктура в Сумской области получила урон

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Взрывы привели к повреждению железнодорожной инфраструктуры в Сумской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины.

Из заявления следует, что регион подвергся авиационному удару.

«Повреждена железнодорожная инфраструктура, уничтожена АЗС (автомобильная заправочная станция — «Газета.Ru»)», — говорится в публикации.

Утром 7 ноября глава назначенной Киевом администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил, что ночью на подконтрольной украинским властям территории региона произошли как минимум 299 взрывов. На этом фоне несколько расположенных здесь инфраструктурных объектов получили повреждения. О каких именно строениях идет речь, чиновник уточнять не стал.

В ночь на 5 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил о срабатывании в городе систем противовоздушной обороны. По его словам, средства защиты активировались в Голосеевском районе.

Как рассказали журналисты украинского издания «Страна.ua», в тот момент в столице страны действовала воздушная тревога.

Ранее в Харьковской области после взрывов произошел пожар.

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