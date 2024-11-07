Украинский чиновник заявил о повреждении объектов в Запорожской области

Ряд инфраструктурных объектов, расположенных в подконтрольной украинским властям части Запорожской области, получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале написал глава назначенной Киевом администрации региона Иван Федоров.

Чиновник рассказал, что ночью на вверенной ему территории произошли как минимум 299 взрывов. После этого на некоторых объектах инфраструктуры были выявлены повреждения. Но в заявлении не уточняется, какие именно строения получили урон.

Утром 7 ноября координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что в Киеве зафиксировали серию взрывов. Соответствующие звуки раздались в районе аэропорта Жуляны.

По словам мужчины, после детонации к месту происшествия направилось большое количество машин скорой медицинской помощи. Другие подробности о случившемся пока не поступали.

5 ноября несколько взрывов произошло в городе Канев в Черкасской области. Сообщивший об этом украинский телеканал ТСН опубликовал соответствующий пост в мессенджере Telegram в 4:57 мск.

Ранее в Верховной раде Украины заявили о снижении эффективности сил противовоздушной обороны.