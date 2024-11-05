В Киеве объявили воздушную тревогу. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

«Тревога в Киеве», — говорится в сообщении, опубликованном ровно в полночь.

Кроме того, о тревоге в столице Украины свидетельствуют данные онлайн-ресурса «Официальная карта воздушных тревог Украины» — предупреждение размещено в 23:59 по московскому времени.

В «красной зоне» находятся четыре региона страны — Киевская, Сумская, Полтавская и Черниговская области.

3 ноября сообщалось, что в Шосткинском районе Сумской области на севере Украины получили повреждения объекты инфраструктуры. Мэр города Шостка Николай Нога отмечал, что на объектах велись аварийно-восстановительные работы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский депутат заявила о снижении эффективности сил ПВО.