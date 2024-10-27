Таксист рассказал, как помогал ловить сбежавших из колонии преступников

Таксист из села Петровское Тамбовской области Тимур Мустафаев, который помогал в задержании сбежавших из липецкой колонии преступников, рассказал о случившемся. Подробностями он поделился в интервью «Известиям».

По его словам, он возвращался домой, когда заметил четырех мужчин в темной одежде, которых остановил сотрудник полиции Алексей Балакирев. Вспомнив про утренние новости о беглецах, он сразу понял, что происходит.

Алексей побежал за одним из них, а Тимур на машине попытался догнать еще троих. По словам таксиста, заключенные держались на расстоянии 10-12 метров друг от друга. Одного преступника водителю удалось заблокировать.

«Тот, который остался, он особо не дергался, а зажался на месте», — рассказал мужчина.

Издание также сообщает, что местные волонтеры из тамбовского села активно ищут последнего сбежавшего заключенного, проверяя лесные участки, заброшенные здания и сараи.

Вечером 25 октября шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии №2 в Липецкой области. ФСИН сообщила, что осужденные вылезли через подкоп. Его сотрудники ИК-2 обнаружили 26 октября. Все сбежавшие — выходцы из Средней Азии, осужденные за изнасилования и хранение наркотиков. SHOT выяснил, что к побегу они готовились более полугода. Четверых преступников задержали в Тамбовской области.

Ранее появились фото туннеля, который выкопали заключенные липецкой ИК.